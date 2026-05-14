海外の金融商品への出資を無登録で募ったとして、警視庁は１４日、東京都港区の情報提供会社「グローバルインベストメントラボ」（清算）の実質的経営者で、同区、会社役員の男（５０）ら男女６人を金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で逮捕したと発表した。同庁は、６人が２０１４〜２４年に国内や海外の投資家ら約７３００人から計約８７０億円の出資金を集めたとみている。他に逮捕されたのは、会社役員の男（６５）（中