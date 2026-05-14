「毎月1パーセントの配当を行う」などとうたって、国に無登録で海外法人への出資を勧誘したとして、男女6人が逮捕されました。警視庁によりますと、大坂陽司容疑者ら男女6人は2018年から2023年にかけて、14人に対し国に無登録で債権などを運用する海外法人の事業への出資を勧誘した疑いがもたれています。大坂容疑者らは、投資関連会社「グローバルインベストメントラボ」の関係者で、「毎月1パーセントの配当を行う」「元本保証さ