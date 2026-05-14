埼玉県内でタイヤなどを盗んだとして、窃盗グループの50代から60代の男ら6人が逮捕されました。警察によりますと、無職の常見忠雄容疑者ら60代の男3人はことし3月、鴻巣市内の住宅敷地内に置かれたスタッドレスタイヤ8本、時価8万円相当を盗んだ疑いがもたれています。また、さいたま市でスタッドレスタイヤ4本、時価25万円相当や室外機を盗んだとして50代の男3人が逮捕されています。6人は常見容疑者の自宅を拠点とする窃盗グルー