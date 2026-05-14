【北京＝遠藤信葉】中国国営新華社通信によると、中国の習近平（シージンピン）国家主席は１４日午前、北京の人民大会堂でトランプ米大統領に同行してきた米国の経営者らと会談した。トランプ氏は「中国を尊重し、評価する米国のビジネス界の優秀な代表者たちを連れてきた」と述べた上で、「彼らに中国との協力拡大を促す」と約束した。同行している米エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）ら経営者も、「