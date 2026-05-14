14日、北京の人民大会堂で握手を交わすトランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席/Kenny Holston/Pool/Reuters（CNN）中国の習近平（シーチンピン）国家主席と米国のトランプ大統領は14日、北京での重要な首脳会談の冒頭で、互いに協力関係を築く姿勢を示した。習氏はまず、激動する世界情勢に言及。「世界は新たな岐路に立たされている」と述べ、米国と中国は「敵対者ではなくパートナーとなり、互いの成功を共に実現し、共に