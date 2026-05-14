タレント若槻千夏（41）が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）にレギュラー出演。“反省顔”のうまさを自慢した。この日のテーマは「メンタルが強すぎる女＆弱すぎる女」。くりぃむしちゅー上田晋也から「ヘコむとかあるの？」と怒られた際にヘコむかを問われると、若槻は「私は本当にメンタルが強くて。もうこれ子どものときからで、怒られるってメンタルやられるじゃないですか。でも怒られてるとき