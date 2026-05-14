ローソンは5月12日より、ご当地調味料「もりそ」を使用したコロッケサンドと焼きそばドーナツ計2品を、近畿エリアの「ローソン」店舗にて販売している。ローソン(左)「コロッケサンド(ご当地ソース もりそ使用)」(279円)、(右)「焼きそばドーナツ(ご当地ソース もりそ)」(171円)「もりそ」とは、大阪の老舗ソースメーカー「金紋ソース本舗」、大阪府守口市、松下記念病院(大阪府守口市)が、“守口市民の皆様に長く愛される身体に優