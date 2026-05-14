本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し、大谷は3勝目を挙げた。この試合で規定投球回に到達し、防御率0.82でナ・リーグトップに浮上した。敵将が試合後、大谷について語った。大谷は初回に四球と安打を許すも以降は2三振を奪うなど3回を終えて無失点で切り抜けた。その裏、ドジャースは