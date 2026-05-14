元宝塚歌劇星組トップスターで女優の瀬戸内美八が１４日、大阪市内で朗読歌劇「心中・恋の大和路」取材会に出席した。１９７９年に宝塚バウホールで瀬戸内主演で初演。その後、何度も再演を重ねてきた名作が、朗読としてよみがえる。瀬戸内は「自分の分身になったような忠兵衛さんなんですけど、これだけ年を重ねて、またこの役をやらせていただくってことは、もう本当にすごくうれしいです」と感謝した。時を経てもなお色あ