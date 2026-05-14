テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）が１４日に放送され、歌手で俳優の小林旭（８７）が出演。昭和の大スター・石原裕次郎さん（享年５２）との思い出を語った。小林は、石原さんと出会った日のことを覚えており、日活映画の撮影現場で「車から降りてくるところで、じーっと見ていたら素足がぱっと出てきた。おぉ！と思ったら、ゴム草履。アロハシャツを前に結んで赤いパンツで、すげぇかっこいいなと思ってびっ