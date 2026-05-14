元ABCテレビでフリーアナウンサーのヒロド歩美が13日、インスタグラムを更新。イタリアでこの冬に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックでの写真を投稿した。 【写真】イタリアのワンちゃんとにっこり2ショット！ ヒロドアナは「あつまれ～イタリアのどうぶつの森～オリンピック期間中、どうぶつさんたちとの出会いがたくさんありました～」と犬や猫との写真を投稿した。ハッ