伊原木知事19日 岡山県の伊原木隆太知事は、アメリカのハワイ州と友好提携を結ぶことを明らかにしました。 県によりますと、2025年10月に伊原木知事がハワイ州のグリーン知事を表敬訪問したことをきっかけに、締結に向けて準備を進めていました。 2026年5月20日～24日にハワイ州で開かれる「日本・ハワイ姉妹州・姉妹都市サミット」に伊原木知事や県議会議長らが参加し、その場で協定書に署名するというこ