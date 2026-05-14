東京学芸大学が今年度の新入部員を公開した東京学芸大学が今年度の新入部員を公開し、昨年末からの全国高校サッカー選手権で昌平（埼玉）のキャプテンを務めたDF伊藤隆寛らが入部している。伊藤は昌平高校のキャプテンとして夏のインターハイと冬の選手権で全国大会に出場していた。どちらも優勝候補の一角に挙げられながらも頂点には届かなかったが、大学サッカーで力をつける。また、Jリーグの下部組織からはGK山粼