4K液晶テレビ「A400M」 TCLジャパンエレクトロニクスは、量子ドット技術を採用した4K液晶テレビ「A400M」など、3シリーズを5月21日より順次発売する。価格はオープン。サイズと市場想定価格は以下の通り。 4K液晶テレビ「A400M」シリーズ (量子ドット×ミニLED) ・98型「98A400M」60万円前後5月21日発売 ・85型「85A400M」35万円前後同上 ・75型「75A400M」26万円前後同上 ・65型「65A