ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、視覚障がい者向けの道案内デバイス貸出サービスを、2026年5月22日（金・ほじょ犬の日）より本格導入！パークが今回導入する視覚障がい者向けの道案内デバイスの貸出しは、国内テーマパーク初※の取組みです。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「視覚障がい者向け 道案内デバイス貸出サービス」 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ユニバーサル・スタジオ・ジャパン