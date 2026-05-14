東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：W TOKYO）は8月16日、愛媛県武道館にて「SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催する。きょう14日。追加出演者が発表された。【画像】豪華出演者ずらり！発表された追加の出演者メインアーティスト第1弾として、来年2027年に結成10周年を控えるSTU48が決定。また、アソビシステム「KAWAII LAB.」よりSWEET STEADYの出演も決定した。ゲスト