出雲大社で始まった「大祭礼」で、本殿に御幣物を運ぶ天皇陛下の使者一行＝14日午前、島根県出雲市島根県出雲市の出雲大社で14日、五穀豊穣と皇室の繁栄を願う「大祭礼」が始まった。晴れ空の下、正服姿の天皇陛下の使者一行が供物を携えて参道を本殿へ進み、境内は厳かな空気に包まれた。大祭礼は16日まで。本殿では、参列者約400人が見守る中、千家権宮司が祝詞を読み上げ、橋本掌典ら一行が五色の絹織物からなる御幣物を供