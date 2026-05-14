ロシア軍は13日、ウクライナの各地に無人機800機を使った攻撃を行いました。ウクライナのゼレンスキー大統領は13日、自身のSNSを通じて、「ロシア軍が少なくとも無人機800機を使い、ウクライナ各地に波状攻撃を仕掛けた」と発表しました。6人が死亡し、子どもを含む数十人が負傷したということです。ロシア軍は、西部リビウ、東部ハルキウ、南部ヘルソンなど20州近くを攻撃したほか、鉄道施設にもあわせて23回の攻撃をし、列車や車