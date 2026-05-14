タイ国際航空は、「タイMonthセール2026」を5月31日まで開催している。日本〜バンコク線のエコノミークラス、エコノミープラスが対象で、往復運賃の総額は99,560円から。旅行期間は6月30日まで。対象出発地は札幌/千歳・東京/成田・東京/羽田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡。予約変更、払い戻し不可。諸費用の一部は外貨建てのため、為替レートにより変動する。