元ギャルママモデルでタレントの日菜あこが13日に自身のアメブロを更新。仕事から帰宅後、19歳の娘が家事を完璧にこなしてくれていたことに感動したことを明かした。この日、日菜は「私が『仕事遅くなる』って言ってた日」があったと切り出し「朝もバタバタで洗い物も洗濯物もそのままで出てきた！」と告白。しかし、帰宅すると「洗い物全部してあって洗濯は乾燥機の中まで畳んであって炊飯器を開けたらごはんまで炊いてあって…」