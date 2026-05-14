タレントの北斗晶が13日に自身のアメブロを更新。夕食に作ったブッラータチーズ入りのサラダを絶賛した。この日、北斗は「赤いサラダとブッラータチーズ」というタイトルでブログを更新。長男・健之介さんの愛犬を預かっていることを明かし「ミンミンは…健之介の家の子だけどパパとね もう帰らなくていいと話してます」と夫でタレントの佐々木健介との会話をつづった。続けて「ミンミンがいた方がパッと明るくなって皆んながじゃ