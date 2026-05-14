お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が13日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんと次男・誠八くんが空手の昇段・昇級審査に合格したことを報告した。この日、小原は「昇級、昇段審査に2人とも合格しました」とコメントし、誠希千くんが黒帯、誠八くんが緑帯になったことを報告。誠希千くんについて「今まで7年間 一度も空手の泣き言を言わず心も身体も大きく強くなりました」とその努力を称え「すべてに前向きな姿勢と、