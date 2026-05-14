人気シリーズ「寅壱」から、デザイン性と遮熱機能を両立した空調ファン対応ベストをご紹介します。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介遮熱アルミコーティングで涼しさをキープ生地の内側にアルミコーティングを施すことで、外からの熱を遮り衣服内の温度上昇を抑制します。▼寅壱エアーベスト（6500円）裏アルミコーティングを施した遮熱軽量素材を採用した、ファン対応のワークベストです。TORAロゴ柄と無地の生地を組み合わせ