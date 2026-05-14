「アジアン冷やし豆乳担々麺」デニーズジャパンは、5月20日から、夏にぴったりの冷やしメニュー飯田商店 店主監修「冷やし豆乳担々麺」と「生ハムとアボカドの冷製ジェノベーゼ〜カペリーニ」の2品を販売する。一昨年の誕生以来、ピリ辛×クリーミーなアジアンテイストがたまらない、好評の「冷やし豆乳担々麺」がさらにパワーアップして登場する。飯田商店 店主監修「冷やし豆乳担々麺」は、味と辛味のバランスが絶妙なトムヤム風