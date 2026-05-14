ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、5月21日から、みずみずしいシャインマスカットのおいしさをぎゅっと詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。初夏にぴったりな爽快感のあるデザートティーで、心ときめくひとときを届ける。ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てる、初夏にぴったりのデザートティーが今年も登場す