飼育員の手に抱かれているのは、つぶらな瞳が愛くるしいアメリカンビーバーの双子の赤ちゃん。4月末に姫路セントラルパークで生まれました。 お母さんのおっぱいを並んで一生懸命飲んだり、仲良くじゃれあったりと元気いっぱいな2匹。かと思えば、遊び疲れたのか、すやすや眠ってしまう様子も。 生まれたときの体重はわずか400gほどでしたが、約1週間で1.5倍にまで成長。 外の展示場で直に見ることは