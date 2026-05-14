「こだわる大人の王様スープ 焼うにだし醤油ラーメン」エースコックは、5月25日から、「こだわる大人の王様スープ 焼うにだし醤油ラーメン」を発売する。ちょっとした贅沢が手軽に味わえる「こだわる大人の王様スープ」第4弾となる。チキンをベースに焼うにだしを加えた特製スープに、具材のうに風味フレークが合わさる、うにの風味がふんわり香る大人の味わいになっている。「こだわる大人の王様スープ 焼うにだし醤油ラーメン」