自民党の武田元総務大臣が会長を務める政策グループ「総合安全保障研究会」は、高市総理が掲げる政策を推進するため、近く結成される議員連盟「国力研究会」にグループの全員が参加するよう呼びかけました。武田良太 元総務大臣「頑張る高市総理を支えるためにも、全員でこれに参加して、さらなる政策の推進に一役買おうではありませんか」武田元総務大臣はきょう（14日）、高市総理が掲げる政策を推進するために結成される議