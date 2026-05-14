三菱鉛筆は、「手にする悦びと、書く心地よさを。」の「JETSTREAM PRIME（ジェットストリーム プライム）」シリーズから、回転繰り出し式3色ボールペンにシックで洗練された新色となる「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」クワイエットカラー（インク色：黒、赤、青／ボール径：0.5mm／軸色：全2色）を5月25日に発売する。「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」は、ビジネスファッ