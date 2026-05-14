北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市）」にて8月22日、UUUM主催の体験型の祭典「UUUM DAY in Fビレッジ」を開催。メインイベントでは、ファイターズOB選抜とUUUMオールスターがガチンコ野球対決を行うことが決定した。【写真】ファイターズOB選抜 vs. UUUMオールスター出演者一覧本イベントでは、フィッシャーズや東海オンエアら日本を代表するクリエイターたちが、世界に誇るス