「ラクトデュウ 元気チャージセット」ヤクルト本社は、乳酸菌生まれの保湿成分を配合したスキンケアシリーズ「ラクトデュウ」から「ラクトデュウ 元気チャージセット」を7月1日から数量限定（15万個）で発売する。「ラクトデュウ」は、乳酸菌生まれのオリジナル保湿成分「トリプル発酵エキス（S.E.（シロタエッセンス）（乳酸菌はっ酵エキス（ミルク）〈成分名：ホエイ（2）〉）、HBヒアルロン酸（持続型）、ビフィズス菌はっ酵エ