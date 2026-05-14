中国国営の中央テレビによりますと、中国を訪問しているアメリカのトランプ大統領が先ほど、北京市内にある天壇公園に到着しました。天壇公園は明や清の時代に皇帝が豊作を祈った場所で、世界遺産に登録されています。天壇公園は、キッシンジャー元国務長官が十数回訪れた「ゆかりの地」とされています。キッシンジャー氏は1972年にアメリカと中国が和解した「ニクソン・ショック」の立役者で、この場所の訪問にはそうした歴史的な