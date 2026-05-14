◇ナ・リーグドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発登板。今季最多105球を投げ、7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、3勝目を挙げた。先制打を放ったのは、昨季までレッズでプレーしていた「9番・三塁」の伏兵エスピナル。3回先頭で左中間にソロを運んだ。2年ぶりの本塁打となる先制アーチが決