タレントの紗綾（32）が14日、自身のインスタグラムを更新。活動再開を報告した。3月17日に第2子出産を報告した紗綾。「産後2ヶ月休養させていただき、SNSも再開します」と活動再開を報告した。「産後1ヶ月は、義実家へお邪魔し家事全般から長女の送り迎えなど義父母、旦那、長女に沢山協力してもらってしっかり横になって休ませてもらいました」と説明。「義母からは『臓器が重力で下に降りてきちゃうから、とにかく