何年も連絡を取っていない親から、自治体などを通じて突然届く「扶養照会」。過去の関係性によっては、「今さら支援を求められても困る」と感じるケースもあるでしょう。 一方で、「回答しなければならないのか」「扶養を断ることはできるのか」と、不安や疑問を抱く人も少なくありません。扶養照会は生活保護の手続きなどで行われることがありますが、実際にはどのような位置づけなのでしょうか。 本記事では