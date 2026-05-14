携帯ショップで「月額1円」という広告を見かけると、お得そうで気になる人も多いのではないでしょうか。ただ、家族が1円スマホを契約してきた際に、「2年後に画面割れで万円単位の請求が来る」という話を耳にして、不安を感じる人もいるかもしれません。 実質1円スマホは、2年後の返却を前提とした仕組みで、画面割れや破損状態での返却には最大2万2000円が請求されるケースがあるのは事実です。 今回の記事で