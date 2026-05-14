回転寿司チェーン「くら寿司」は、回転レーンで商品を流している店舗数が世界No.1であるとして、ギネス世界記録に認定された。これを受け、「ギネス世界記録達成記念」フェアを5月15日から期間･数量限定で開催する。「生サーモン(一貫)」を全店で特別価格の110円で提供するほか、「国産天然本まぐろねぎまぐろ」や「本ずわいがに二種盛り」など豪華な海の幸をラインアップする。※記事中の価格はいずれも税込表記。【「ギネス世界