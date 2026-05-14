ミシュラン2つ星レストラン「モス・ソウル（Mosu Seoul）」を運営し、Netflix『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』の審査員としても名を馳せたシェフのアン・ソンジェが、最近浮上した“ワインすり替え”議論と、謝罪の誠実性を問う批判を受け、ユーチューブの活動を暫定的に中断する。去る5月13日、YouTubeチャンネル「Chef Sung Anh」の制作スタッフは、「現在、チャンネルの方向性と運営全般、および慎重なコンテンツ制作のた