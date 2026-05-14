Antwayは5月14日、俳優の大島優子さんを招いて、出来立ての手料理を冷凍せずに届ける手料理サブスク「ツクリオ」の事業戦略･新アンバサダー発表会を都内で開催した。「ツクリオ」のアンバサダーに就任した大島さんが登場するCMが14日から放映される。CMでは、仕事帰りの大島さんがキッチンで献立パニックに直面している様子から始まり、落ち込んだのも束の間、「それ、まるっとまかせてよ!」の一言をきっかけに、「ツクリオ」が登