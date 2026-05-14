【モデルプレス＝2026/05/14】女優の石井杏奈が5月13日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】27歳美人女優「大人っぽいのに可愛い」色白美脚スラリのモノクロミニワンピース姿◆石井杏奈、ミニスカワンピース姿石井はファッション誌「InRed」（宝島社）とハイブランド「Valentino」のアカウントをメンションし、撮影でのショットを公開。大きな白のリボンが特徴的で、フリルが全体にあし