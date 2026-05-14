テーブルマーク中央工場香川・多度津町 Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」です。今回のテーマは冷凍食品。味も本格的で、コスパは抜群。何より簡単に作れるのがうれしいですよね。視聴者の皆さんからは「どうやって作っているの？」「家の冷凍庫で作るのとどう違うの？」などの疑問が寄せられました。 冷凍食品を数多く販売するテーブルマーク