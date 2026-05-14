スピードスケート女子で五輪１０個のメダルを獲得した高木美帆さんが１４日、黒髪大賞特別賞を受賞した。「改めてこのような賞をいただけて、とてもうれしく思う。今まではアスリートとして日々、自分の能力を上げることを第一に考えて過ごしていた。その中でも自分の黒髪を伸ばす過程も大事にしていた部分がある。引退を決めたあとに、このような評価と賞をいただけて、とてもうれしい」とコメントした。２２日が３２歳の誕生