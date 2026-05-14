ニュージーランド・サッカー協会は１４日、北中米Ｗ杯に出場する代表メンバー２６人を発表した。ＦＷクリス・ウッド（ノッティンガム）らが選出された。京都、甲府にも在籍したＧＫマイケル・ウッド（オークランドＦＣ）も選ばれた。ＦＩＦＡランク８５位の同国は、４大会ぶり３度目の出場。１次リーグＧ組でイラン（同２１位）、エジプト（同２９位）、ベルギー（同９位）と対戦する。ダレン・バゼリー監督（５３）は「Ｗ杯は