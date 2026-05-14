山本千尋 俳優の山本千尋が14日、東京建物 Brillia HALLで行われた舞台『キングダムII −継承−』の製作発表会見に登壇。「この舞台が終わったら当分立ち上がれなくてもいい」と本番への並々ならぬ意気込みを語った。【写真】舞台『キングダムII −継承−』製作発表会見の模様2023年2月に帝国劇場で初演された舞台『キングダム』。物語はコミックス1〜5巻にあたる、信が秦王・エイ政と手を組み王弟から玉座を奪還す