「X11L」シリーズ TCLジャパンエレクトロニクスは、スーパー量子ドット(SQD/Super Quantum Dot)技術を採用し、全画面でBT.2020色域カバー率100%を実現した4K液晶テレビ「X11L」「C8L」「C7L」シリーズを5月21日より順次発売する。価格はオープン。サイズと市場想定価格は以下の通り。 4K液晶テレビ「X11L」シリーズ (SQD×ミニLED) ・98型「98X11L」200万円前後5月21日発