「RM7L」シリーズ TCLジャパンエレクトロニクスは、微細なRGB LEDチップをバックライトに搭載した4K液晶テレビ「RM7L」シリーズを5月21日より順次発売する。価格はオープン。市場想定価格は未定。サイズ展開は以下の通り。 4K液晶テレビ「RM7L」シリーズ (RGB LED) ・75型「75RM7L」5月21日発売 ・65型「65RM7L」5月21日発売 赤・緑・青色に発光するLEDチップを使うことで、テレビの色