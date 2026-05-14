5月1日より配信開始された「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4は佳境に。最終話を含む残りあと2話は、5月16日より配信されます。シリーズ最年少でいて、落ち着いた雰囲気を持つバチェロレッテの平松里菜さん。スタジオのMCの指原莉乃に「上品さが滲み出てる」と言わせた里菜さんは、過去に異性との正式交際をしたことがないそう。「心から信頼できるパートナー」をこの旅で見つけたいという里菜さん。そんな彼女をめぐる14名の