“Quality Wear”ブランド「BAMBI WATER（バンビウォーター）」から、大人気ブラトップがさらに進化した「BRA IN CAMISOLE COOL（ブラ イン キャミソール クール）」が2026年5月14日（木）に発売されます。昨年即完売した人気モデルに、新技術の“持続冷感機能”を搭載。暑い日でもひんやり快適な着心地と、美しいボディラインを同時に叶える、夏に欠かせない一枚として注目を集めています♡ 持続