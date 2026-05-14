俳優の山崎賢人（31、※崎＝たつさき）が14日、都内で行われたTCL テレビ／モニター新商品＆新アンバサダー・新CM 発表会に出席。超大型テレビが贈られ、感嘆の声をあげた。【全身ショット】オールブラックの服装で爽やかに登場した山崎賢人TCL JAPAN ELECTRONICSが、2026年のテレビ、サウンドバーの新製品ラインアップと、日本市場のブランド戦略の刷新を発表。ブランドコピー「いちばん綺麗に、観てほしい。」を掲げ、日本市