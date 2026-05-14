俳優で歌手の小林旭（87）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昭和の歌姫・美空ひばりさん（1989年死去、享年52）との結婚について語った。司会の黒柳徹子から美空ひばりさんと1962年に「結婚なさった」「きっかけは雑誌の対談だった」と振られ、小林は1961、2年頃に雑誌の人気投票で男女の1位が対談する企画で話をすることになったと打ち明けた。それ以前にNHKの廊下ですれ違ったことが